Международная
+7 (812) 922-24-60

Озерки
+7 (812) 922-24-92
Пн-Пт с 11:30 до 19:30
Сб-Вс с 11:00 до 15:00 по записи!

Автошкола СПб
Научим водить машину
за 2 месяца

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получите скидку до 2000 руб!

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Почему выбирают автошколу «Вектор»?

Сколько идет
обучение?

2.0 - 2.5 месяца

Наши инструкторы готовы обучать вас в любой день недели во всех районах города. Автошкола закрепит за вами лучшего инструктора!

Минимальная
цена обучения?

без скидок 13900

Со скидками еще дешевле, если оставить заявку сейчас или прийти с другом автошкола предоставит скидку на стоимость обучения.

Процент
сдачи в ГИБДД?

более 94 %

Лучшие инструкторы и комфортные для обучения автомобили. Автошкола постоянно следит за автопарком и квалификацией инструкторов!

Рассрочка
без переплат!

от 5000

Начните учиться сейчас. Оплачивай полную стоимость курса когда удобно. Наша автошкола всегда идет на встречу всем ученикам!

Где проходит обучение?

Филиал автошколы у метро Международная

ТРК Международный

Фрунзенский район
(ст.м. Международная)

Старт группы: 24 января

осталось мест: 4

Адрес: Белы Куна д.3 этаж 8 офис 813

Телефон: +7 (812) 922-24-60

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О филиале
Филиал автошколы у метро Озерки

ТК Ярус

Выборгский район
(ст.м. Озерки)

Старт группы: 1 февраля

осталось мест: 5 мест

Адрес: Есенина 5Б этаж 2 пом. 40

Телефон: +7 (812) 922-24-92

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О филиале

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Подарочный сертификат
Выбранная сумма: 5000 рублей.

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Выбирайте удобный курс обучения в автошколе

На какой коробке передач хотите учиться водить?

Обучение в автошколе спб курс оптимальный
B | Оптима

Онлайн | В классе

36 академ. часов

Механическая

2 - 2,5 месяца

30 900
28 900

или

за 5000

в рассрочку

Записаться
Обучение в автошколе спб курс базовый
B | Экспресс

Онлайн | В классе

24 академ. часа

Механическая

2 - 2,5 месяца

21 900
19 900

или

за 5000

в рассрочку

Записаться
Обучение в автошколе спб курс профессиональный
B | Профи

Онлайн | В классе

48 академ. часа

Механическая

2 - 2,5 месяца

47 900
45 900

или

за 5000

в рассрочку

Записаться
А | Мото+

Онлайн | В классе

14 академ. часов

Любая КПП

2 - 2,5 месяца

от 16 900

или

за 5000

в рассрочку

Записаться
Как начать обучение?
B | Эконом

Онлайн

12 академ. часов

Механическая

2 - 2,5 месяца

от 13 900

или

за 5000

в рассрочку

Записаться
Как начать обучение?
А+B | Выгодный

Онлайн | В классе

40 академ. часов

Механическая

2 - 2,5 месяца

от 31 900

или

за 5000

в рассрочку

Записаться
Как начать обучение?
Обучение в автошколе спб курс оптимальный
B | Оптима

Онлайн | В классе

36 академ. часов

Автоматическая

2 - 2,5 месяца

33 900
31 900

или

за 5000

в рассрочку

Записаться
Обучение в автошколе спб курс базовый
B | Экспресс

Онлайн | В классе

24 академ. часа

Автоматическая

2 - 2,5 месяца

24 900
22 900

или

за 5000

в рассрочку

Записаться
Обучение в автошколе спб курс профессиональный
B | Профи

Онлайн | В классе

48 академ. часа

Автоматическая

2 - 2,5 месяца

50 900
48 900

или

за 5000

в рассрочку

Записаться
А | Мото+

Онлайн | В классе

14 академ. часа

Любая КПП

2 - 2,5 месяца

от 16 900

или

за 5000

в рассрочку

Записаться
Как начать обучение?
B | Эконом

Онлайн

Автоматическая

2 - 2,5 месяца

от 16 900

или

за 5000

в рассрочку

Записаться
Как начать обучение?
А+B | Выгодный

Онлайн | В классе

40 академ. часов

Автоматическая

2 - 2,5 месяца

от 34 900

или

за 5000

в рассрочку

Записаться
Как начать обучение?

Акции и скидки на обучение

Студенческая

1000

Для студентов очной и заочной формы. Покажите свой студенческий билет и получите скидку.

Приведи друга

1500

Приходи заключать договор вместе с другом и получи скидку на обучение. Действует для курсов «Оптима» и «Профи».

Разовая оплата

1000

Оплате полную стоимость обучения в автошколе при заключении договора и получите скидку

Наши вежливые инструкторы

Инструкторы автошколы вектор Автопарк автошколы Вектор в Санкт-Петербурге

Александр (Kia Ceed)

Инструкторский стаж: 11 лет

Коробка передач: Автомат

Инструкторы автошколы вектор Автопарк автошколы Вектор в Санкт-Петербурге

Даниил (Hyundai Solaris)

Инструкторский стаж: 8 лет

Коробка передач: Ручная

Инструкторы автошколы вектор Автопарк автошколы Вектор в Санкт-Петербурге

Михаил (Ford Focus)

Инструкторский стаж: 15 лет

Коробка передач: Ручная

Отвечаем на популярные вопросы

Выберите удобный курс и формат обучения на нашем сайте, группе ВК или получите консультацию у администратора по телефону. Запишитесь в группу оставив заявку на сайте или по телефону (для записи потребуется Паспорт РФ и СНИЛС), а так для записи в группу не обязательно приходить в офис, записаться можно и онлайн. Далее оплатите обучение и пройдите медкомиссию (получить медкомиссию можно в автошколе или самостоятельно), чтобы получить справку о том, что вам разрешено управлять автомобилем.

На старте вашего обучения (первые 2 недели) вы изучаете теоретическую часть курса, в которой есть все необходимые основы необходимые для понимания происходящего на дорогах общего пользования. Через некоторое время (обычно это пара недель) с вами связывается ваш инструктор и вы договариваетесь на первые практические занятия, которые могут начаться как с специальной площадки, так и с города. На практических занятиях опытные инструкторы автошколы оценят ваши первоначальные навыки вождения, помогут понять основы и отработают с вами все сложные маневры, не забывая проверять и объяснять вам теоритеческую часть ПДД прямо во время практических занятий. Завершая обучение вы сдаете внутренний экзамен по теории и практике, а дальше в ГИБДД получать свои водительские права.

Да, иностранные граждане могут обучаться в нашей автошколе.
Перечень документов необходимых для поступления:

1. Временная регистрация в Санкт-Петербурге, либо рабочая виза.

2. Перевод паспорта, заверенный нотариально.

3. Медицинская справка «О допуске к управлению ТС» (форма справки: 003-в/у) Должны быть открыты категории, на которые будет происходить обучение, и если это переподготовка - открыть так же уже имеющиеся категории.

4. Две черно-белые матовые фотографии 3х4.

5. СНИЛС

Вы можете выбрать онлайн обучение. Если вы легко можете усваивать информацию, у вас есть достаточно свободного времени и усердия, то онлайн обучение будет для вас идеальным вариантом.

Да, можно. У нашей автошколы есть лицензия, поэтому вы можете легко вернуть подоходный налог. Как это сделать – читайте в подробной инструкции.

Вы можете оплатить обучение в три этапа – первый взнос от 5000 руб. в месяц. Так же доступна оплата материнским капиталом.

В стоимость обучения в автошколе входит: • Теоретические занятия в классах или онлайн. • Практические занятия с инструктором на площадках и в городе. • Подготовка и подача документов в ГИБДД. • Предоставление машины автошколы для сдачи экзамена в ГИБДД. Никаких скрытых платежей, на сайте указаны цены за полный курс обучения (теория + практика), а автошкола будет сопровождать вас от старта обучения, до сдачи экзаменов в МРЭО ГИБДД.

Если вы – гражданин РФ, то вам надо подготовить: 1. Паспорт РФ 2. Медицинскую справку (Медкомиссия) 3. Фотографии 3х4 см на светлом или белом фоне на любой бумаге – 2 шт 4. СНИЛС Если вам ещё нет 18-ти лет или у вас иностранный паспорт, то подготовьте следующий набор документов.

Легко. Просто предоставьте следующий набор документов: 1. Временную регистрацию или рабочую визу 2. Нотариально заверенный перевод паспорта 3. Медицинскую справку на соответствующую категорию, по которой вы будете проходить обучение – A или B 4. Черно-белые матовые фотографии 3х4 см – 4 штуки 5. СНИЛС.

Нет, нельзя. К экзамену ГИБДД допускают лица, которые прошли обучение в автошколе и имеют соответствующие документы о прохождении курсов вождения. Автошкола «Вектор» предлагает лучшие условия по урокам управления автомобилем в СПБ. Вы можете обучаться как оффлайн в классах, так и онлайн, если хотите сэкономить время.

Оплатить обучение вождению можно наличными в офисе, банковской картой в терминале или с помощью мобильного приложения вашего банка. Если возникли вопросы по оплате – звоните нам +7 (812) 922-24-60 или напишите на почту schoolvector@yandex.ru

Да. Если вам не хватило практических часов по вождению автомобиля, вы можете взять дополнительные. Также предлагаем услугу «Восстановление навыков», если вы хотите вспомнить, как управлять автомобилем и улучшить свои навыки вождения.

Водительские права делятся на категории: • А – мотоциклы • Б – легковые авто • С – грузовики • D – автобусы • M – мопеды Если вы хотите научиться водить легковую машину – вам нужна категория B.

С 16 лет. Сдавать экзамен в ГАИ можно с 17 лет, имея нотариальное согласие родителей.

1-2 раза в месяц. Ближайший набор можете узнать по телефону +7 (812) 922-24-60 или на сайте.

К управлению автомобилем допускаются все, кто не имеет серьёзных заболеваний. Перед получением прав вам необходимо пройти медицинскую комиссию. Врачи проверят ваше зрение, слух, сердечно-сосудистую систему, опорно-двигательный аппарат, психическое состояние и другие факторы, которые влияют на безопасное управление автомобилем. После этого выдадут справку, что вы допускаетесь к вождению авто.

Да. У нашей автошколы есть все необходимые лицензии.

Лицензии автошколы

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