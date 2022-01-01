На старте вашего обучения (первые 2 недели) вы изучаете теоретическую часть курса, в которой есть все необходимые основы необходимые для понимания происходящего на дорогах общего пользования. Через некоторое время (обычно это пара недель) с вами связывается ваш инструктор и вы договариваетесь на первые практические занятия, которые могут начаться как с специальной площадки, так и с города. На практических занятиях опытные инструкторы автошколы оценят ваши первоначальные навыки вождения, помогут понять основы и отработают с вами все сложные маневры, не забывая проверять и объяснять вам теоритеческую часть ПДД прямо во время практических занятий. Завершая обучение вы сдаете внутренний экзамен по теории и практике, а дальше в ГИБДД получать свои водительские права.