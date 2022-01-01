Онлайн | В классе
36 академ. часов
Механическая
2 - 2,5 месяца
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Онлайн | В классе
14 академ. часов
Любая КПП
2 - 2,5 месяца
или
за 5000 ₽
в рассрочку
Онлайн
12 академ. часов
Механическая
2 - 2,5 месяца
или
за 5000 ₽
в рассрочку
Онлайн | В классе
40 академ. часов
Механическая
2 - 2,5 месяца
или
за 5000 ₽
в рассрочку
Онлайн | В классе
14 академ. часа
Любая КПП
2 - 2,5 месяца
или
за 5000 ₽
в рассрочку
Онлайн
Автоматическая
2 - 2,5 месяца
или
за 5000 ₽
в рассрочку
Онлайн | В классе
40 академ. часов
Автоматическая
2 - 2,5 месяца
или
за 5000 ₽
в рассрочку
Для студентов очной и заочной формы. Покажите свой студенческий билет и получите скидку.
Приходи заключать договор вместе с другом и получи скидку на обучение. Действует для курсов «Оптима» и «Профи».
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Александр (Kia Ceed)
Инструкторский стаж: 11 лет
Коробка передач: Автомат
Даниил (Hyundai Solaris)
Инструкторский стаж: 8 лет
Коробка передач: Ручная
Михаил (Ford Focus)
Инструкторский стаж: 15 лет
Коробка передач: Ручная
1. Временная регистрация в Санкт-Петербурге, либо рабочая виза.
2. Перевод паспорта, заверенный нотариально.
3. Медицинская справка «О допуске к управлению ТС» (форма справки: 003-в/у) Должны быть открыты категории, на которые будет происходить обучение, и если это переподготовка - открыть так же уже имеющиеся категории.
4. Две черно-белые матовые фотографии 3х4.
5. СНИЛС